الاتحاد الروسى: رد الفعل على إغلاق المجال الجوى أمام طائرة لافروف يجب أن يكون مشتركا

وصرح كوساتشوف اليوم الاثنين بأن ما حدث موجه ضد روسيا كدولة وضد صربيا كدولة، وآمل أن يكون رد الفعل مشتركا وشديدا للغاية، هذا الرد لا يتعين أن يكون في شكل احتجاجات دبلوماسية فحسب، بل ومن خلال اتخاذ إجراءات ملموسة وعملية.



وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت أمس الأحد أن الدول المحيطة بصربيا أغلقت مجالها الجوي وحالت دون عبور طائرة وزير الخارجية سيرجي لافروف أجواءها وصولا إلى صربيا، وقالت" لقد كان من المفترض أن يصل الوفد الروسي إلى بلجراد لإجراء مفاوضات، ولكن دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أغلقت مجالها الجوي وأي قناة اتصال أخرى".



يُذكر أن كل من بلغاريا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود رفضت توفير ممر جوي لطائرة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، المتوجهة إلى صربيا.