الإعدام لنجار مسلح والمؤبد لشقيقه وصديقهما قتلوا سائقا ارتبط بأخته

الفيوم رباب الجالي

أصدرت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب" بالفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي لاشين، وهاني رمسيس، وسكرتارية صالح كيلاني وشعبان عجمي، حكمها بالإعدام شنقا، على المتهم (نور.س.ع-21 سنة)، نجار مسلح، وبالسجن المؤبد على كل من شقيقه (ياسين-19 سنة)، نجار مسلح، وصديقهما (أحمد.ج.ع.إ-فني)، وهم من منطقة الصوفي بمدينة الفيوم، لقتلهم المجني عليه (حمادة.ح.أ-38 سنة) سائق، وخطف (معتز.ن)، للانتقام منهما، لارتباطهما بعلاقة غير مشروعة مع شقيقتهما.

تعود وقائع القضية، رقم 51 لسنة 2022م جنايات قسم ثان الفيوم، ورقم 1 لسنة 2022م كلي الفيوم، إلى أنه في 30 نوفمبر الماضي، بدائرة قسم ثان الفيوم، تلقى مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بلاغا بالعثور على جثة لمواطن مجهول الهوية، وبه عدة إصابات، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، بعد معاينة المباحث لمكان العثور على الجثة.

وبحسب تحريات المباحث، تبين أن الجثة لشخص يدعى (حمادة.ح.أ-38 سنة)، سائق، ومقيم بمنطقة الفوال ببندر أول الفيوم، وتم التعرف على هويته بعد استدعاء والده وشقيقه، وتبين أن وراء الواقعة، هو المتهم الأول، وأن المجني عليه "القتيل"، وآخر يدعى (معتز.ن.س-32 سنة)، سائق، ومقيم بدائرة بندر ثان الفيوم، كانا يطاردان ويعاكسان شقيقة المتهم، وأن الأخير بالإشتراك مع شقيقه وصديقهما، وراء ارتكاب واقعة القتل.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، أن المتهم الأول، كان يرتبط بعلاقة صداقة مع المجني عليه، خاصة في مجال ممارسة الرذيلة مع الساقطات، وأن المتهم ارتبط بعاطفية مع ابنة صديقة المجني عليه، ومارس الرذيلة معها عدة مرات برضاها، وعندما تقدم للارتباط بها، رفضه والدها لسوء سلوكه، وعقب علم السيدة، بتلك العلاقة، طلبت من المجني عليه صديقها الانتقام من المتهم الأول، فتعرف المجني عليه، بشقيقة المتهم الأول (أ.س-17 سنة)، ربة منزل، بواسطة صديقتها ابنة هذه السيدة (د.ح)، وحصل منها على رقم هاتفها المحمول، وتعددت الاتصالات بين المجني عليه، وشقيقة المتهمين الأول والثاني، وارتبط معها بعلاقة آئمة ومارس معها الرذيلة، ومعه صديقه (معتز.ن)، سائق، وحاول تصوير فيديو جنسي لها معه وصديقه بقصد الانتقام، إلا أن صديقه رفض ذلك.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم فور علمه بالأمر، قرر الانتقام من المجني عليه، فاتفق مع المتهم الثاني شقيقه، وصديقهما المتهم الثالث، بالتخطيط للانتقام، وجهّز سلاح ناري "فرد خرطوش"، وأسلحة بيضاء بصبحة المتهمين الثاني والثالث، وخطفوا صديق المجني عليه الثاني (معتز.ن)، وتعدوا عليه بالضرب، حتى علموا منه أنه على علاقة بشقيقتهم، وتفاصيل علاقة المجني عليه الأول، واستدعى المتهم، المجني عليه الأول بسيارته التاكسي، وصديقته "ربة المنزل، والدة صديقة شقيقة المتهم الأول، بحجة التفاهم في الأمر لحل المشكلة بينهم، وعلى الطريق الدائري، عند مدخل طريق السنباط، اصطحب المتهمين الثلاث، المجني عليه بالزراعات، وأطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية على المجني عليه الأول، فأرداه قتيلا، وهددوا السيدة وصديق المجني عليه بعدم الإبلاغ عن تلك الجريمة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق، وأحالت الدعوى إلى محكمة جنايات الفيوم، التي نظرت الدعوى في عدة جلسات، حتى أصدرت حكمها المتقدم.