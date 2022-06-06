الإعدام لفتاة وخطيبها والمؤبد لوالدتها بسبب قتلهم أبيها في الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة كل من "م.س" و"إ.م" بالإعدام شنقا، لاتهامهم بقتل والد الأولى، وبمعاقبة "نادية.ش" بالسجن المؤبد، لمشاركتها بالمساعدة فى الجريمة.

وكشفت أقوال المتهمة الأولى زوجة المجني عليه خلال التحقيقات، أنها فوجئت بابنتها البالغة من العمر 28 عاما، تخبرها بأن والدها حاول التعدي عليها أكثر من مرة، وعندما كانت تحاول منعه يضربها ويهددها بالقتل، لذلك قررت أن تخبر والدتها بما كان يفعله والدها معها، فقرروا التخلص من الأب على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إشارة من غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تفيد العثور على جثة ملقاة بالقمامة ومتفحمة، على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص في العقد الخامس من العمر متفحمة وغير معلومة الملامح، وتم التحفظ عليها ووضعها تحت تصرف النيابة.

ووضع رجال المباحث، خطة أمنية لكشف ملابسات الحادث، تتمثل في فحص بلاغات التغيب لتحديد هوية المجني عليه، وكذلك فحص كاميرات المراقبة الكائنة بالقرب من مكان الحادث، وخلال السير في خطة البحث تبين أن إحدى كاميرات المراقبة رصدت إلقاء سيدتين ورجل الجثة وإشعال النيران بها، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية.