اليوم السابع
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الإعدام لربة منزل قتلت طفلا بحجر فى بنى سويف

الإثنين، 06 يونيو 2022 06:55 م
الإعدام لربة منزل قتلت طفلا بحجر فى بنى سويف محكمة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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قضت محكمة جنايـــــــات بني سويف، برئاسة المستشار يحيي محمد مهدي رئيس المحكمة، وعضـــــوية المستشارين وائل مصطفى كامل، ورمضان رضا رمضان، وأمانة سر مجدي جابر محمد، بإعدام ربة منزل، لقيامها بقتل طفل عن طريق ضربه ببلوك حجر على رأسه وقيامها بحفر حفرة فى حظيرة دواجن بمنزلها لدفنه بها، بسبب خلافات سابقة مع جيرانها.
 
 
وأحال المحامى العام المتهمة إلى محكمة جنايات بنى سويف، لأنها في يوم 01/08/2021  بدائرة مركز أهناسيا محافظة بني سويف، قتلت الطفل خالد ش عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله، وأعدت لهذا الغرض الأداة محل الاتهام واستدرجته الي منزلها وما ان ظفرت به حتي وجهت له عدة ضربات علي رأسه بتلك الاداة فحدثت به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته قاصدة من ذلك قتله.
 
 
 
واعترفت المتهمة بوجود خلافات بينهما وبين أسرة الطفل فقررت التخلص منه.
 
 
 

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