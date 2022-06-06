اليوم السابع
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الأوقاف: الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك فى صكوك الأضاحى بـ100 ألف جنيه

الإثنين، 06 يونيو 2022 05:29 م
الأوقاف: الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك فى صكوك الأضاحى بـ100 ألف جنيه وزارة الأوقاف
كتب ــ على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، مشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة القس الدكتور أندريه زكي، في مشروع صكوك أضاحي وزارة الأوقاف بمبلغ 100 ألف جنيه لحساب صكوك أضاحي الأوقاف، وذلك في إطار اللحمة الوطنية والنسيج الوطني الواحد وترسيخًا لمبدأ العيش الإنساني المشترك، وفي مشهد وطني يبرز أسمى مفاهيم التسامح الديني والرقي الإنساني، وللعام الخامس على التوالى.

وأشاد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بهذه الروح الراقية التي تؤكد متانة النسيج الوطني وعمق العلاقة بين أشقاء الوطن الواحد، موجهًا الشكر للقس الدكتور أندريه زكي والكنيسة الإنجيلية على هذه الروح وتلك المبادرة التي اعتادت عليها الكنيسة الإنجيلية سنويًّا كلون من ألوان التعبير عن وحدة النسيج الوطني ومتانته.

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، وصول باكورة مبيعات صكوك أضاحى الأوقاف لـ 5845400 جنيه بإجمالى مبيعات 2657 صك أضاحى سودانى، لافتة إلى أنه جاءت فى المقدمة مديرية أوقاف بنى سويف، حيث حققت إجمالى 710 صكوك أضاحى بمبلغ 1562000 جنيه.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها وفرت هذا العام صك أضحية من اللحوم البلدية بقيمة (3800 جنيه)، وصك أضحية من اللحوم السودانية بقيمة (2200) جنيه، بالإضافة إلى صك الإطعام المتوفر طوال العام بقيمة (300) جنيه.


صكوك الأضاحى

الاوقاف

الهيئة القبطية الإنجيلية

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