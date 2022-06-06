الأمم المتحدة: 6 حوادث هجوم مسلح على قوافل حفظ السلام فى مالى خلال 10 أيام

كتبت : هند المغربي

أدان أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، حوادث الهجوم المتكرة على قوافل بعثة حفظ السلام فى مالى لتصل إلى 6 حوادث فى خلال 10 أيام.

جاء ذلك على خلفية هجوم جديد على قوات حفظ السلام في مالي، مما أسفر عن مقتل اثنين من مجندين قوات حفظ السلام في مالي وإصابة آخر بعد أن اصطدمت ناقلة أفراد مصفحة بعبوة ناسفة، خارج بلدة دوينتزا في منطقة موبتي، تم نشر قوات لتأمين المنطقة وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه الحادث السادس منذ 22 مايو الماضي والهجوم الثاني على قافلة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع فقط.

ومن جانبه أدان رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) ، الجاسيم واني ، هذا الهجوم الجديد، كما أدان الهجوم الذي وقع في منطقة كايس في وقت سابق هذا الأسبوع، والذي قتل فيه اثنان من أعضاء الصليب الأحمر المالي.

وذكر تقرير للأمم المتحدة أنه ساعدت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إعادة تأهيل جسرين في منطقة موبتي ، اللذين دُمرا في هجمات سابقة وسيؤدي ترميم هذين الجسرين إلى إغاثة شعوب المنطقة وسيسهل استئناف السفر والتجارة والنشاط ، بما في ذلك بين موبتي وباندياجارا.

وفي الوقت نفسه، في منطقة كيدال ومنطقة جاو ، ساعدت قوات حفظ السلام سكان بلدتي أنيفيس وتانبانكورت ، كجزء من دعمهم المستمر للسكان في الشمال.