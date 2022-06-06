الأمم المتحدة: نقص الوقود يقيد وصول الامدادات الإنسانية إلى تيجراي الإثيوبية

كتبت : هند المغربي

أفاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة أن نقص إمدادات الوقود تقيد العمليات الإنسانية في تيجراى شمال إثيوبيا، مشيرا إلى أنه لا تزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة للغاية فى منطقتى عفار وأمهرة المجاورتين.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إنه في الأسبوع الماضي، وصلت 320 شاحنة محملة بالطعام والإمدادات الغذائية والمستلزمات المنزلية إلى تيجراي عبر طريق سيميرا - أبالا - ميكيلي.

وأضاف منذ استئناف القوافل في بداية أبريل، تم إرسال المواد الغذائية الآن إلى 68 مقاطعة ذات أولوية عبر تيجراي ، وتلقى أكثر من 500 الف شخص المساعدة، مضيفا أن هذا يحتاج إلى أن يستمر، حيث أن حوالي ثلث الأشخاص المستهدفين فقط تلقوا المساعدة في إطار جولة التوزيع الحالية، التي بدأت في أكتوبر.

وقال دوجاريك " في أمهرة، ساعدنا نحن وشركاؤنا أكثر من مليون رجل وامرأة وطفل في الجولة الأخيرة من توزيع المواد الغذائية التي بدأت في منتصف مارس مؤكدا "لقد عملنا أيضًا مع شركاء لإجراء فحص التغذية جنبًا إلى جنب مع حملة التطعيم ضد الحصبة، وفحص ما يقرب من مليون طفل في الأسابيع الأخيرة"

ولفت المتحدث باسم المتحدة " تتواصل الجهود لزيادة المساعدة في عفار. وقد تلقى حوالي 924 الف شخص مساعدات غذائية منذ أواخر فبراير.