الأمم المتحدة تحتفل بيوم اللغة الروسية دعما للتعدد اللغوى والتنوع الثقافى بالعالم

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة تسعى من خلال برنامجها لدعم اللغات ورفع الوعي بالتاريخ والثقافة والتطور والحفاظ على المساواة بين جميع لغات الأمم المتحدة الرسمية الست، وهي العربية والإنجليزية والإسبانية والصينية والروسية والفرنسية.



وتقرر الاحتفال بأيام اللغات من قبل إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة عشية اليوم العالمي للاحتفال باللغة الأم (العربية) الذي يحتفل به سنويا في 21 فبراير، بناء على مبادرة من منظمة اليونيسكو.



ويتم منح موظفي (حاملي) إحدى اللغات الست في الأمم المتحدة، الفرصة للعثور على طريقة خاصة للاحتفال بها، وتطوير برامج خاصة بفعاليات الاحتفال بما في ذلك دعوة الشعراء والكتاب وتصميم المواد الإعلامية الخاصة بهذه اللغة.



وأوضح المركز الإعلامي أن هذا اليوم يسمى في روسيا بيوم بوشكين، الشاعر والأديب الروسي الكبير الذي ولد في 6 يونيو 1799، واعتبر مؤسس اللغة الروسية الأدبية المعاصرة.



كانت الأمم المتحدة تحتفل بأيام عالمية للغتها الست، تعرف بأيام اللغات العالمية، وهى: 20 مارس يوم اللغة الفرنسية (اليوم الدولي للفرانكفونية) و20 أبريل يوم اللغة الصينية (تخليدا لذكرى سانغ جيه مؤسس الأبجدية الصينية)، و23 أبريل يوم اللغة الإنجليزية (الذكرى السنوية لوفاة الكاتب الإنجليزى ويليام شيكسبير).