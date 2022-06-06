الأمم المتحدة الإنمائي: مصر بدأت برنامجا طموحا للطاقة المتجددة

كتبت : هند المغربي

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن مصر بدأت برنامجا طموحا لإصلاح سياسة الطاقة، بما في ذلك هدف محدد، هو أن تأتي نسبة 40٪ من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، لافتا إلى أنه يتغير وضع الطاقة في مصر بسرعة.

وأضاف بيان البرنامج الأممي أنه تقوم الدولة بتحويل سوق الطاقة لديها من خلال الاستثمار في كفاءة الطاقة وتنويع مزيج الطاقة لديها من خلال الاستثمار بشكل أكبر في مصادر الطاقة المتجددة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يوفر كلا المصدرين بيئات أكثر أمانًا وأكثر متعة للمدن.

وأشار البرنامج الأممي في تقرير له، إلى أنه بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعمت الحكومة المصرية تحولًا محوريًا في سوق الإضاءة في البلاد، من خلال تمكين استيعاب أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة، كما استثمرت الحكومة بشكل كبير في أشكال مختلفة من الطاقة الشمسية - على نطاق واسع وصغير. ضوء الشمس وفير في جميع أنحاء مصر، وخاصة في الجنوب، وتستضيف مصر بالفعل بنبان ، واحدة من أكبر حدائق الطاقة الشمسية في العالم في محافظة أسوان.