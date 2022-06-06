"الأمم المتحدة الإنمائى:" مصر تخطو نحو تحويل شرم الشيخ وجهة سياحية صديقة للبيئة

كتبت : هند المغربي

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن مصر تتخذ خطوات فعليه نحو مستقبل أكثر إخضرارا بهدف تحويل شرم الشيخ إلى وجهة سياحية مستدامة وصديقة للبيئة، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستكون نموذجًا للتكرار في أجزاء أخرى من مصر، كجزء من الخطة الوطنية لمصر.

يأتي ذلك تزامنا وإستعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ cop27 التابع للأمم المتحدة في شرم الشيخ نوفمبر القادم.

وأشار برنامج الأمم المتحدة الأنمائي أنه سيكون COP27 أيضًا فرصة لمصر لعرض كيف تقوم بتحويل سوق الطاقة لديها لتلبية الطلب الوطني ونمو الطاقة أثناء النقل العابر.

ومن جانبها قالت إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة في مصر، إن عام 2022 يُعد فرصة لا تُفوَّت للبلدان النامية لتحديد تطلعاتها المناخية من خلال مؤتمر الأطراف المعنى بالمناخ COP27، المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في مصر نوفمبر القادم.

جاء ذلك خلال منشور لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" بمناسبة اليوم الدولي للبيئة تحت عنوان " أرض واحدة فقط، لافته إلى أنه دعوة لاتخاذ إجراء عالمي موحد من أجل عالم أخضر ومستدام وعادل.

وكانت منسقة الأمم المتحدة أكدت على أهمية دور الشباب في العمل خلال مؤتمر الأطراف المعنى بالمناخ COP27 المقرر إقامته في مصر، وهنأت بانوفا الجميع بما وفرة مؤتمر ستوكهولم +50 من مساحة لأصوات الشباب مما يدعم العمل خلال COP27 في مصر.