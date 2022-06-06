الأرصاد تناشد المواطنين بشرب السوائل بكثرة وتجنب التعرض لأشعة الشمس

كتب ـ محمود راغب

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين بعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة، خاصة وقت الظهيرة والإكثار من تناول المشروبات الباردة، فضلا عن متابعة النشرة الجوية التى تصدرها الهيئة يوميا لمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة .

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فتشهد البلاد خلال الأيام المقبلة ارتفاع فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع ، ومتوقع أن تسجل درجات الحرارة مع يوم الخميس المقبل بالقاهرة 38 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة .

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.