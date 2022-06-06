اليوم السابع
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الإثنين، 06 يونيو 2022 12:57 م
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الأردن يدين التصريحات المسيئة للرسول الكريم

الإثنين، 06 يونيو 2022 12:09 م
الأردن يدين التصريحات المسيئة للرسول الكريم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
أ.ش.أ

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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات التصريحات المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الهندي.

 

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الإثنين، استنكار المملكة لهذه التصريحات، والرفض القاطع للمساس برموز الدين الإسلامي والرموز الدينية كافة باعتباره سلوكا يغذي ثقافة الكراهية والتطرف، مشددا على أن قرار حزب بهاراتيا جاناتا بوقف المتحدثة باسم الحزب عن ممارسة مهامها وأنشطتها خطوة في الاتجاه الصحيح.

 


الاردن

تصريحات مسيئة

الرسول محمد

النبى محمد


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