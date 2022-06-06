الأردن يدين التصريحات المسيئة للرسول الكريم

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الإثنين، استنكار المملكة لهذه التصريحات، والرفض القاطع للمساس برموز الدين الإسلامي والرموز الدينية كافة باعتباره سلوكا يغذي ثقافة الكراهية والتطرف، مشددا على أن قرار حزب بهاراتيا جاناتا بوقف المتحدثة باسم الحزب عن ممارسة مهامها وأنشطتها خطوة في الاتجاه الصحيح.