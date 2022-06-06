الآلاف بـ70 شركة بريطانية يبدأون اليوم تجربة العمل لمدة 4 أيام فقط بالأسبوع

كتبت رباب فتحى

يبدأ اليوم، الاثنين، أكثر من 3300 عامل في 70 شركة بريطانية ، بدءًا من الشركات المحلية الصغيرة إلى الشركات المالية الكبيرة، العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع دون تأثر رواتبهم في أكبر تجربة في العالم لنمط العمل الجديد، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ومن المخطط تشغيل البرنامج التجريبى لمدة ستة أشهر أولية ولكن إذا نجح بشكل جيد، يمكن للشركات أن تجعل هذا النهج دائمًا.

وقالت الصحيفة إن حجم تجربة المملكة المتحدة، التى سيشرف عليها أكاديميون من مؤسسات بما فى ذلك جامعات أكسفورد وكامبريدج، هو الأكبر حتى الآن.

وأضاف أن التجربة تتجاوز فى حجمها تلك التى أجرتها حكومة أيسلندا ومجلس مدينة ريكيافيك، والذى خفض ساعات العمل لأكثر من 2500 عامل وانتهى فى عام 2019.

وُصفت تلك التجربة بأنها "نجاح ساحق" ووجدت زيادات فى الإنتاجية بالإضافة إلى رفاهية العمال. تحركت بعض النقابات العمالية فى البلاد لجعل التغييرات دائمة من خلال التفاوض على اتفاقيات جماعية جديدة.

وستغطى النسخة التجريبية فى المملكة المتحدة مجموعة متنوعة من الشركات - بدءًا من مطورى البرامج فى المكاتب وحتى متجر الأسماك المحلى ومصنع الجعة ومزود خدمات الاتصالات.

وقال جو أوكونور، الرئيس التنفيذى لمجموعة حملات "أسبوع 4 أيام عالميا"، أن " الزخم يستمر وراء تجربة أربعة أيام فى الأسبوع، وهذا ما يؤكده الاستجابة المذهلة التى تلقيناها من أصحاب العمل فى المملكة المتحدة لبرنامجنا التجريبي".

وأضاف "على نحو متزايد، يتبنى المديرون والمديرون التنفيذيون نموذجًا جديدًا للعمل يركز على جودة المخرجات، وليس كمية الساعات. خرج العمال من الوباء بتوقعات مختلفة حول ما يشكل توازنًا صحيًا بين الحياة والعمل."

وشدد "تدرك المزيد والمزيد من الشركات أن الحدود الجديدة للمنافسة هي جودة الحياة ، وأن العمل لساعات مخفضة والتركيز على الإنتاج هو الوسيلة لمنحهم ميزة تنافسية ".