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اكتمال النصاب القانونى للمطالبين بالتصويت على سحب الثقة من بوريس جونسون

الإثنين، 06 يونيو 2022 09:26 ص
اكتمال النصاب القانونى للمطالبين بالتصويت على سحب الثقة من بوريس جونسون بوريس جونسون
وكالات الأنباء

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اكتمل العدد القانونى للنواب المطالبين بالتصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وعقد مجلس العموم البريطانى جلسة اليوم للتصويت على مشروع بسحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وكانت هيئة مراقبة المعايير البريطانية اتهمت رئيس الوزراء بوريس جونسون بالفشل في تهدئة المخاوف من أنه ووزرائه يعتبرون أنفسهم فوق القواعد ، في أعقاب فضيحة حفلات داونينج ستريت.

وفقا لصحيفة الجارديان، انتقد جوناثان إيفانز، رئيس لجنة المعايير في الحياة العامة ، الإصلاح المخطط له للطريقة التي يتم بها ضبط القانون الوزاري قائلاً إنها تقوض دور مستشار الأخلاق لبوريس جونسون ، كريستوفر جيدت.

جاءت تصريحاته في الوقت الذي كتب فيه نائبان آخران من حزب المحافظين إلى ناخبيهما يدينان سلوك رئيس الوزراء خلال الوباء.

وأعلن داونينج ستريت عن التغييرات الأسبوع الماضي ، بعد أن قدمت لجنة المعايير في الحياة العامة سلسلة من المقترحات في وقت سابق من هذا العام، وتشمل التغييرات التي حددتها الحكومة السماح للوزراء بالتهرب من الاستقالة بسبب مخالفات بسيطة - ولكن عدم إعطاء مستشار الأخلاق لبوريس جونسون سلطة فتح تحقيقاته الخاصة دون إذن رئيس الوزراء ، كما حثت اللجنة.

من جهتها قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن حزب المحافظين تورط في خلاف كبير حول قيادة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون اليوم الأربعاء، وسط تداعيات أزمة حفلات داونينج ستريت، بعدما قال إنه لن يكون "تصرفا مسئولاً" الاستقالة الآن.

وتحدث  بعد أن شكك ما يقرب من 50 من أعضاء حزب المحافظين في سلوكه علنًا، ويعتقد أن أكثر من 30 منهم فعلوا ذلك بشكل خاص.

ووفقًا لقواعد الحزب، يتعين على 54 شخصًا تقديم خطابات سحب الثقة لإجراء تصويت على القيادة. لكن بعض منتقديه الصريحين ربما لم يلجئوا لهذا الخيار بعد وهناك تكهنات بأنهم يخططون للقيام بذلك.

وبالمثل، في حين أنه من الممكن أيضًا أن يكون بعض أولئك الذين يلتزمون الصمت قد أرسلوا خطابات سحب الثقة، يبحث آخرون أيضًا عن زملائهم لتحدي قيادي محتمل ، إما لأنفسهم أو للحلفاء.

 

 


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سحب الثقة من رئيس وزراء بريطانيا

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