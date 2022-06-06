اشتباكات بين قوات الشرطة ومتظاهرين في كوسوفو

أفادت وسائل الإعلام في كوسوفو، اليوم الاثنين، بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين من المحاربين القدامى، ما أسفر عن إصابة ضابط شرطة واحد على الأقل.
وأشار موقع "دي تي تي -نت" البلجيكي أن المتظاهرين المنتمين لمنظمة "جيش تحرير كوسوفو" اقتحموا الساحة الخارجية للبرلمان وحاولوا اقتحام المبنى، ما دعا الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وأضاف الموقع أن المئات من قدامى المحاربين في كوسوفو احتجوا اليوم أمام البرلمان بعد إعفائهم من مشروع قانون تتبناه الحكومة للحد الأدني للأجور.
جدير بالذكر أن البرلمان في كوسوفو كان يناقش مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور من 170 إلى 250 يورو شهريا، إلا أن فئة المحاربين القدامى لم تكن مشمولة ضمن القانون.
اشتباكات بين قوات الشرطة ومتظاهرين في كوسوفوالإثنين، 06 يونيو 2022 03:14 م
اشتباكات - أرشيفية
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أفادت وسائل الإعلام في كوسوفو، اليوم الاثنين، بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين من المحاربين القدامى، ما أسفر عن إصابة ضابط شرطة واحد على الأقل.
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