استمرار تسليم القمح للشون والصوامع بالمحافظات.. صور

فريق المحافظات

تواصل مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات استلام محصول القمح المحلي من المزارعين والتي شهد تزايد ملحوظ وإقبال كثيف لتوريد المحصول للشون والصوامع بعد انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، موسم توريد القمح للعام 2022، وذلك بعدد من الهناجر والشون بمركز ملوي جنوب المحافظة، حيث اطمئن المحافظ على انتظام أعمال التوريد، مؤكداً ضرورة استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

جاء ذلك بحضور، اللواء أحمد السايس رئيس مدينة ومركز ملوي، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ ودكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين.

وأعلن محافظ المنيا، عن توريد 450057 طن و460 كيلو جرام من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية بالمحافظة حتى أمس الاحد، لتحقق بذلك المحافظة المستهدف من توريد القمح بنسبة 100% وذلك لموسم حصاد 2022.

كما وجه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين لمنظومة توريد القمح.

وفى نفس الاتجاه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية مراجعة كميات القمح المستهدفة بالكميات التي يتم توريدها يوميا، لتحقيق المستهدف والمعلن عنه ، مع استمرار تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد وصرف المبالغ المالية المستحقة لهم والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك"، وذلك بكافة الشون والصوامع

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي يعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين ، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين ، والذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي الكميات الموردة"منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم" قد وصلت إلى 200 ألف و 222 طناً بنسبة 87 % "حتى الآن" من إجمالي المستهدف توريده بنهاية هذا الموسم والمقدر بــ 230 ألف طن

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، وأن تقوم لجان الإستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد ، منوهاً عن تعليماته بالتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك" على مستوى أماكن الاستلام والتوريد بالصوامع والشون

من جانبه أكد"وصفى" على تنفيذ توجيهات المحافظ"بالمتابعة المستمرة بشكل يومي لكميات الأقماح المحلية الموردة بالمواقع التخزينية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتيسير على الموردين وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع لتجنب الزحام وتذليل أية عقبات قد تواجه عمليات التسليم والتأكد من مواقع التخزين واستيفائها للشروط والمواصفات المعتمدة طبقاً للقرارات المنظمة لذلك ، مشيراً إلى قرار وزارة التموين رقم 10 لسنة 2022، بتشكيل لجان مشتركة لحصر المساحة المنزرعة من القمح بدائرة المحافظة وتحديد المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنتها بالكميات الواردة من الأقماح بهذه المساحات وتحديد المساحات التي لم يتم حصادها ومتابعة أعمال الحصاد والتوريد أولاً بأول والوقوف على ما تم توريده بالفعل

فيما أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على إنتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكل مواقع التخزين بالمحافظة والتى تعمل بدورها بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2022

حيث بلغ اجمالى ما تم توريده من القمح حتى صباح يوم الاثنين 6-6-2022 ( 361180 طن من الأقماح المحلية وتم توريد أمس 3758 طن.

ويبلغ عدد الشون والصوامع 29 شونة خرسانية بطاقة تصل إلى مايقرب 343000 طن، بالإضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية وبطاقة تخزينية إجمالية 237000طن لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 580000 طن قمح.

ووجه محافظ البحيرة بتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والإلتزام بكميات التوريد المطلوبة، والالتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، وكذا التواصل المباشر مع المزارعين مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها.

وشدد على التعامل بكل حسم مع عمليات إحتفاظ المواطنين بالقمح والإمتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح والمرور الدوري على الأراضي المنزرعة بالقمح والتأكد من توريده.

كما أكد على الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميداني على الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح والتعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والإمتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح.

وتنفيذاً لتلك التوجيهات أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة بقيادة مجدي الخضر، بالإشتراك مع مباحث التموين ومن خلال حملة لضبط حركة توريد الاقماح المحلية ومراجعة كشوف الحصر تم تحرير 34محضر بمركز أبو المطامير ضد أصحاب حيازات زراعية الوارد أسمائهم بكشوف الحصر ولم يقوموا بتوريد كميات بلغت 168 طن قمح للشون والصوامع .

و شدد محافظ البحيرة على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن توريد القمح ووجه بتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والإلتزام بكميات التوريد المطلوبة، والإلتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، وكذا التواصل المباشر مع المزارعين مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها.



















































