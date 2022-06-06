اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 يونيو 2022 08:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع: 55% من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب "غير مسئول" عن اقتحام الكونجرس

الإثنين، 06 يونيو 2022 08:01 م
استطلاع: 55% من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب "غير مسئول" عن اقتحام الكونجرس ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انخفضت نسبة الأمريكيين الذين يقولون أن الرئيس السابق دونالد ترامب مسؤول عن أعمال الشغب فى ‏‏6 يناير 2021 فى مبنى الكونجرس إلى 45% بينما يعتقد 55% ممن شملهم استطلاع أجرته شبكة ‏إن بى سى اليوم الاثنين انه غير مسئول عن الاحداث.‏

قال حوالى 17 فى المائة من المشاركين فى الاستطلاع أن ترامب هو المسؤول الوحيد عن أعمال الشغب، ‏بينما قال 28 فى المائة إنه المسؤول بشكل رئيسي.‏

فى يناير 2021، قال 52 % من المستطلعين أن ترامب مسؤول، وقال 28 فى المائة إنه المسؤول ‏الوحيد، وقال 24 فى المائة إنه المسؤول بشكل أساسي.‏

وبالمقارنة، ارتفعت نسبة الأمريكيين فى الاستطلاع الجديد الذين قالوا أن ترامب "لم يكن" مسؤولاً عن ‏السادس من يناير إلى 35 بالمائة، بعد أن كانت 29 بالمائة فى يناير 2021 ويقول حوالى 20 بالمائة من ‏الأمريكيين الآن إنه مسؤول إلى حد ما.‏

تأتى النتائج فى الوقت الذى تستعد فيه لجنة مجلس النواب المعنية بالتحقيق فى أعمال الشغب فى ‏الكابيتول لعقد أول جلسة استماع علنية لها مساء الخميس، ومن المتوقع أن يقدم المشرعون نتائجهم ‏إلى الجمهور بعد جمع آلاف الوثائق وإجراء أكثر من 1000 مقابلة.‏

فى الوقت نفسه تواصل وزارة العدل الامريكية مقاضاة مثيرى الشغب المتورطين فى 6 يناير، مع أكثر من ‏‏800 متهم على صلة بهجوم الكابيتول.‏


ترامب

اقتحام الكونجرس

تحقيقات الكونجرس

اخبار أمريكا

العدل الامريكية


الموضوعات المتعلقة

مفجرا فضيحة ووترجيت: أكاذيب ترامب عن تزوير الانتخابات خداع تجاوز خيال نيكسون

الأحد، 05 يونيو 2022 03:08 م

نجل ترامب يدعم جونى ديب: أول رجل يفوز فى جدال مع امرأة

الجمعة، 03 يونيو 2022 09:55 م

القبض على مستشار ترامب السابق بتهمة ازدراء الكونجرس.. "‏CNBC‏" تكشف التفاصيل

الجمعة، 03 يونيو 2022 06:58 م

ترامب يتحدى الديمقراطيين.. الرئيس السابق يتعهد بـ"القتال" للفوز فى انتخابات رئاسة أمريكا 2024.. ويؤكد بعد براءة محامى كلينتون: الديمقراطيون دمروا أمريكا وخاطروا بعلاقتنا مع روسيا وعلى هيلارى أن تخجل من نفسها

الجمعة، 03 يونيو 2022 03:30 م



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة