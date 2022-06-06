استطلاع: 55% من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب "غير مسئول" عن اقتحام الكونجرس

انخفضت نسبة الأمريكيين الذين يقولون أن الرئيس السابق دونالد ترامب مسؤول عن أعمال الشغب فى 6 يناير 2021 فى مبنى الكونجرس إلى 45% بينما يعتقد 55% ممن شملهم استطلاع أجرته شبكة إن بى سى اليوم الاثنين انه غير مسئول عن الاحداث.
قال حوالى 17 فى المائة من المشاركين فى الاستطلاع أن ترامب هو المسؤول الوحيد عن أعمال الشغب، بينما قال 28 فى المائة إنه المسؤول بشكل رئيسي.
فى يناير 2021، قال 52 % من المستطلعين أن ترامب مسؤول، وقال 28 فى المائة إنه المسؤول الوحيد، وقال 24 فى المائة إنه المسؤول بشكل أساسي.
وبالمقارنة، ارتفعت نسبة الأمريكيين فى الاستطلاع الجديد الذين قالوا أن ترامب "لم يكن" مسؤولاً عن السادس من يناير إلى 35 بالمائة، بعد أن كانت 29 بالمائة فى يناير 2021 ويقول حوالى 20 بالمائة من الأمريكيين الآن إنه مسؤول إلى حد ما.
تأتى النتائج فى الوقت الذى تستعد فيه لجنة مجلس النواب المعنية بالتحقيق فى أعمال الشغب فى الكابيتول لعقد أول جلسة استماع علنية لها مساء الخميس، ومن المتوقع أن يقدم المشرعون نتائجهم إلى الجمهور بعد جمع آلاف الوثائق وإجراء أكثر من 1000 مقابلة.
فى الوقت نفسه تواصل وزارة العدل الامريكية مقاضاة مثيرى الشغب المتورطين فى 6 يناير، مع أكثر من 800 متهم على صلة بهجوم الكابيتول.
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