استطلاع: 55% من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب "غير مسئول" عن اقتحام الكونجرس

كتبت: نهال أبو السعود

انخفضت نسبة الأمريكيين الذين يقولون أن الرئيس السابق دونالد ترامب مسؤول عن أعمال الشغب فى ‏‏6 يناير 2021 فى مبنى الكونجرس إلى 45% بينما يعتقد 55% ممن شملهم استطلاع أجرته شبكة ‏إن بى سى اليوم الاثنين انه غير مسئول عن الاحداث.‏

قال حوالى 17 فى المائة من المشاركين فى الاستطلاع أن ترامب هو المسؤول الوحيد عن أعمال الشغب، ‏بينما قال 28 فى المائة إنه المسؤول بشكل رئيسي.‏

فى يناير 2021، قال 52 % من المستطلعين أن ترامب مسؤول، وقال 28 فى المائة إنه المسؤول ‏الوحيد، وقال 24 فى المائة إنه المسؤول بشكل أساسي.‏

وبالمقارنة، ارتفعت نسبة الأمريكيين فى الاستطلاع الجديد الذين قالوا أن ترامب "لم يكن" مسؤولاً عن ‏السادس من يناير إلى 35 بالمائة، بعد أن كانت 29 بالمائة فى يناير 2021 ويقول حوالى 20 بالمائة من ‏الأمريكيين الآن إنه مسؤول إلى حد ما.‏

تأتى النتائج فى الوقت الذى تستعد فيه لجنة مجلس النواب المعنية بالتحقيق فى أعمال الشغب فى ‏الكابيتول لعقد أول جلسة استماع علنية لها مساء الخميس، ومن المتوقع أن يقدم المشرعون نتائجهم ‏إلى الجمهور بعد جمع آلاف الوثائق وإجراء أكثر من 1000 مقابلة.‏

فى الوقت نفسه تواصل وزارة العدل الامريكية مقاضاة مثيرى الشغب المتورطين فى 6 يناير، مع أكثر من ‏‏800 متهم على صلة بهجوم الكابيتول.‏