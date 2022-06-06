استسلام عنصر من مليشيات "الشباب" الإرهابية فى الصومال

وكالات

أعلن الجيش الصومالي استسلام أحد عناصر مليشيات "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتسليم نفسه للقوات المسلحة الوطنية في محافظة باي بولاية جنوب الغرب الإقليمية.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الاثنين، أن العنصر الإرهابي الذي سلم نفسه للجيش الصومالي يدعى عبدالرحمن بركة حسن، وكان عضوًا في مليشيات "الشباب" الإرهابية لمدة 3 سنوات، ودعا أصدقائه إلى الاستسلام والاستفادة من العفو الذي قدمته الحكومة الفيدرالية.



وكان العديد من العناصر في صفوف المتمردين قد بدأوا يستسلمون في الآونة الأخيرة للجيش الوطني، الذي توعد بتصفية فلول الإرهابيين المتواجدين في المناطق القليلة بجنوب ووسط البلاد.