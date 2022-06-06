ارتفاع فى درجات الحرارة لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تسجل 38 درجة الخميس

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فتشهد البلاد البلاد خلال الأيام المقبلة ارتفاع فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، ومتوقع أن تسجل درجات الحرارة مع يوم الخميس المقبل بالقاهرة 38 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة .

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة الخميس 9 يونيو الذى يشهد ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة الصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة الصغرى 27 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 26 درجة

ويشهد اليوم الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.