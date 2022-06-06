اليوم السابع
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اختراق الموقع الإلكترونى لوزارة الإعمار والإسكان الروسية

الإثنين، 06 يونيو 2022 10:52 ص
اختراق الموقع الإلكترونى لوزارة الإعمار والإسكان الروسية قرصنة إلكترونية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أقدم قراصنة مجهولون على اختراق الموقع الرسمى لوزارة البناء والإسكان الروسية، وهددوا بتسريب بيانات المواطنين بحال لم تدفع لهم فدية بقيمة 0.5 بيتكوين إلى حسابهم، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقال القراصنة في رسالة على الموقع: "سيتم نشر جميع البيانات الشخصية المسجلة لدى وزارة البناء الروسية وربما لن يتم توزيعها على العامة فقط".

وطالبوا المسؤولين بنقل 0.5 بيتكوين إلى حسابهم لتجنب تسريب البيانات.

وواجه العديد من الشركات والمؤسسات الإخبارية الروسية المملوكة للدولة محاولات تسلل متفرقة، منذ بدأت روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا في 24 فبراير الماضى، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وأدت هجمات التسلل في أوائل مايو إلى تغيير قوائم القنوات التلفزيونية الفضائية في موسكو في يوم النصر، عندما احتفلت روسيا بالذكرى السابعة والسبعين لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية.
 
 

 

 


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