اتفاق لبنانى على دعوة الوسيط الأمريكى إلى مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

كتب: أحمد جمعة

أكد مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتى، الاثنين، التوافق مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، على دعوة الوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين للحضور إلى العاصمة بيروت، وذلك للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية والجنوبية للعمل على إنهاءها في أقرب وقت ممكن، لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أن ذلك يأتى في إطار متابعة تطورات التحركات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال Energean power قبالة المنطقة البحرية المتنازع عليها في جنوب لبنان.

وبحث رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، مع رئيس مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى، صباح اليوم، الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات العدو الاسرائيلي توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية.

وأكد رئيس وزراء لبنان أن بلاده ستقوم بسلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، ولتأكيد تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أي اعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازا وعملا عدوانيا يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة أمريكية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية الى الامم المتحدة والمسجلة رسميا".