كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن الملياردير إيلون ماسك يهدد بسحب عرض شراء تويتر، ويتهم الموقع بحجب البيانات.

وكان مجلس إدارة "تويتر" قد وافق الشهر الماضي على عرض الاستحواذ المقدم من الملياردير إيلون ماسك، لشراء شركة التواصل الاجتماعي وجعلها خاصة. وذكرت الشركة أنها دخلت في اتفاقية نهائية ليتم الاستحواذ عليها من قبل إيلون ماسك، مقابل 54.20 دولاراً للسهم الواحد نقداً في صفقة تقدر قيمتها بنحو 44 مليار دولار، وعند الانتهاء من المعاملة، سيصبح "تويتر" شركة خاصة.