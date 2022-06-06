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إيلون ماسك يهدد بسحب عرض شراء "تويتر" ويتهم الموقع بحجب البيانات

الإثنين، 06 يونيو 2022 03:39 م
إيلون ماسك يهدد بسحب عرض شراء "تويتر" ويتهم الموقع بحجب البيانات الملياردير إيلون ماسك
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن الملياردير إيلون ماسك يهدد بسحب عرض شراء تويتر، ويتهم الموقع بحجب البيانات. 

وكان مجلس إدارة "تويتر" قد وافق الشهر الماضي على عرض الاستحواذ المقدم من الملياردير إيلون ماسك، لشراء شركة التواصل الاجتماعي وجعلها خاصة. وذكرت الشركة أنها دخلت في اتفاقية نهائية ليتم الاستحواذ عليها من قبل إيلون ماسك، مقابل 54.20 دولاراً للسهم الواحد نقداً في صفقة تقدر قيمتها بنحو 44 مليار دولار، وعند الانتهاء من المعاملة، سيصبح "تويتر" شركة خاصة.
 
أعلنت شركة "تويتر" انتهاء فترة انتظار تنظيمية، لتتلاشى بذلك عقبة أمام استحواذ إيلون موسك على الشركة في صفقة بقيمة 44 مليار دولار، حسبما نقلت البيان الإماراتية عن وكالة "بلومبرج" للأنباء.
 
 

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