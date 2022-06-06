"إيكواس": العقوبات المفروضة على مالي سترفع بمجرد التوصل لاتفاق

وكالات

قال جان كلود كاسي برو رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، إن هناك "بعض التطور والتقدم" بشأن الاتفاق حول مدة الفترة الانتقالية في مالي، مضيفا أن العقوبات المفروضة على البلاد "سيتم رفعها بمجرد التوصل إلى اتفاق" بشأن مدة الفترة الانتقالية.

وأضاف جان كلود كاسي في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، أن القمة المنعقدة طلبت من الوسيط في الأزمة المالية رئيس نيجيريا السابق غودلاك جوناثان، أن يحاول التوصل إلى اتفاق "ينهي المباحثات" مع المجلس العسكري الانتقالي "من أجل السماح برفع تدريجي للعقوبات".

وأوضح المسؤول ب"إيكواس" أنه "ستكون هناك آلية متابعة، سيتم وضعها لمساعدة إخوتنا الماليين في إدارة هذا المسار الانتقالي، إلى غاية الانتخابات القادمة".

وأشار جان كلود كاسي، وهو وزير سابق للصناعة في ساحل العاج، أن "إيكواس" اقترحت فترة انتقالية من 12 إلى 16 شهرا، معتبرا إياها "كافية، لكن السلطات المالية قدرت أنها بحاجة إلى 24 شهرا".