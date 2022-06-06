إيطاليا تتصدر قائمة الدول الأوروبية الأكثر استيرادا من مصر عام 2021

كتب: مدحت عادل

استحوذت إيطاليا على صدارة قائمة أعلى عشر دول بالاتحاد الأوروبي استيراداً من مصر خلال عام 2021، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها نحو 2.8 مليار دولار، وذلك من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال نفس الفترة والتي بلغت 14.6 مليار دولار، ارتفاعا من 7.8 مليار دولار عام 2020 بزيادة بلغت 6.8 مليار دولار.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى قائمة الدول الأوروبية الأكثر استيرادا من مصر وكانت على الترتيب مالطا بقيمة 2 مليار دولار، ثم إسبانيا بقيمة 1.9 مليار دولار، ثم اليونان بواقع 1.6 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 1.2 مليار دولار، ثم فرنسا بـ1.1 مليار دولار، ثم ألمانيا بـ848.2 مليون دولار، ثم هولندا 689.1 مليون دولار، ثم بلجيكا 443.9 دولار، وأخيراً سلوفاكيا 417.7 مليون دولار.

ويستحوذ التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي على حصة كبيرة بين دول العالم، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الاتحاد الأوروبي حل في صدارة قائمة التدفقات الاستثمارية، بواقع 1.4 مليار دولار بالربع الأول من العام المالي 20/21 بنسبة 37.8% من القيمة الإجمالية، مقابل نفس القيمة في الربع المناظر له دون تغيير عام 21/22، يليه مليار دولار تدفقات الدول العربية بالربع 20/21، بنسبة 27% من القيمة الإجمالية، مقابل 0.8 مليار دولار بالربع المناظر عام 21/22، بزيادة 200 مليون دولار.