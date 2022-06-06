اليوم السابع
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إنفوجراف.. القومى للمرأة يكشف عن مصالح الطفل الفضلى طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة

الإثنين، 06 يونيو 2022 07:59 م
إنفوجراف.. القومى للمرأة يكشف عن مصالح الطفل الفضلى طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة مصالح الطفل الفضلى
كتب محمود راغب

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أعد المجلس القومى للمرأة، انفوجراف حول مصالح الطفل الفضلى ، وذلك طبقا لاتفاقية حقوق الطفل "الأمم المتحدة" ، حيث تناول العديد من المحاور والنقاط الهامة من بينها الضمانات الإجرائية فى المحكمة بشأن حضور الأطفال فى المحكمة ، و تنفيذ قرارات المحكمة.

كما أشار الانفوجراف الذى أعده المجلس القومى للمرأة ، طبقا لاتفاقية حقوق الطفل ، إلى الفلسفة الأساسية لإنشاء محاكم الأسرة كانت لخدمة مصالح الطفل الفضلى.

وحدد مصالح الطفل الفضلي هي :

1- حق موضوعي

2- مبدأ قانوني

3- تفسير تمويل

4- قاعدة وإجراء "قواعد وإجراءات"

كما تناول المبادئ التوجيهية المتعلقة بتحديد مصالح الطفل الفضلى، حيث أشار إلى أن  معظم قضايا قانون الأحوال الشخصية ، مثل الطلاق والحضانة وحقوق الزيارة والنفقة ، تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، وجاء أيضا :  ينص التعليق العام رقم 14 ( 2013 ) المتعلق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلي أن مصلحة الطفل الفضلي هى:

 " حق أساسي "

 " مبدأ قانوني تفسيري أساسي "

 " قاعدة إجرائية "

ويعني ذلك أن مبررات القرارات القانونية يجب أن تشير إلى أن مصالح الأطفال الفضـلى قد تم أخذها في الاعتبار وتشرح كيف تم القيام بذلك،  ومع ذلك ، قد يكون تحديد مصلحة الطفل الفضلى عملية معقدة في النزاعات الأسرية .

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مصالح الطفل الفضلى

مصالح الطفل

حقوق الطفل

اتفاقيه الامم المتحده

قانون الأحوال الشخصيه


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