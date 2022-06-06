إنفوجراف.. أسعار تذاكر القطار الكهربائى الخفيف LRT قبل تشغيله

كتب: سيد الخلفاوى

تستعد وزارة النقل لافتتاح القطار الكهربائي الخفيف LRT، احدث وسيلة نقل بمصر، والتى تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والثانية له، وينشر اليوم السابع أسعار تذاكر ركوب القطار الكهربائى قبل تشغيله، حسب ما أكده اللواء عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

القطار الكهربائى يبدأ من محطة عدلى منصور – مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية.

سعر التذكرة لعدد 3 محطات 15 جنيها.

قيمة التذكرة لعدد 6 محطات 20 جنيها.

سعر التذكرة لعدد من 6 لـ9 محطات 25 جنيها.

35 جنيها سعر تذكرة ركوب الـ 12 محطة المقرر افتتاحها قريبا.

تم تحديد اسعار التذكرة للقطار الكهربائي بعد دراسة المسافات وقيمة ما يدفعه المواطن فى المواصلات العامة مع تخفيض القيمة عنها.

ويحقق مشروع القطار الكهربائى الخفيف تبادل الخدمة في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية بين عدد من وسائل النقل كما يتبادل الخدمة في محطة بدر مع خط القاهرة السويس للسكك الحديدية، إضافة إلى تبادله لخدمة نقل الركاب مع القطار الكهربائى السريع العين السخنة العلمين فى محطة العاصمة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية" بالمحطة التبادلية بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية والتى تشمل منطقة تجارية استثمارية لتعظيم العائد الاستثمارى للمشروع.