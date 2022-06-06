إلقاء 500 ألف ذريعة من سمك البلطي في نهر النيل بالدقهلية

فريق المحافظات

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، السيد فهمي علام، مدير إدارة الثروة السمكية بديوان عام المحافظة، بمتابعة عملية إلقاء الذريعة السمكية بكمية قدرها 500 ألف ذريعة من السمك البلطي، تم توفيرها من مفرخ المنزلة، حيث تم إلقاؤها في فرع النيل بنطاق مركز ومدينة ميت غمر.



جاء ذلك بحضور محمد البيلي، نائب رئيس مركز ميت غمر، والمقدم محمد مجدي، من شرطة المسطحات بميت غمر، ومحمد البساطي، مدير منطقة الدقهلية للثروة السمكية، وإبراهيم طلعت، مدير مكتب مصايد المنصورة، وعبدالعزيز حافظ، مدير إدارة البحيرة، والحاج محمد لطفي الراعي، شيخ الصيادين بميت غمر.



وأكد محافظ الدقهلية، أن ذلك يأتي في إطار خطة تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تنمية الثروة السمكية الهدف منها هو الاكتفاء الذاتي للمحافظة من الأسماك ودعم الصيادين.



إلقاء 500 ألف ذريعة من سمك البلطي بنهر النيل بالدقهلية (1)



إلقاء 500 ألف ذريعة من سمك البلطي بنهر النيل بالدقهلية (2)



إلقاء 500 ألف ذريعة من سمك البلطي بنهر النيل بالدقهلية (3)



إلقاء 500 ألف ذريعة من سمك البلطي بنهر النيل بالدقهلية (4)



إلقاء 500 ألف ذريعة من سمك البلطي بنهر النيل بالدقهلية (5)



إلقاء 500 ألف ذريعة من سمك البلطي بنهر النيل بالدقهلية (6)



