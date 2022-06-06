إقبال أطفال شمال سيناء على حفظ القرأن بـ23 مسجدا تحت رعاية وزارة الأوقاف.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت مساجد شمال سيناء إقبال من الأطفال ،على حفظ القران ضمن مبادرة البرنامج الصيفي التى تنفذها وزارة الأوقاف، وأعلنت مديرية اوقاف شمال سيناء، أنه اضافة للمساجد المقررة تم ضم مسجد أبو حنيفة بحى أبى صقل بإدارة شرق العريش ومسجد الرحمن بقرية بالوظة بإدارة رمانة لقائمة المساجد التى تقوم بتفعيل البرنامج الصيفى للأطفال التابع لوزارة الأوقاف والتى بلغ (23 ) مسجدا حتى الآن.

يقام البرنامج بالمساجد مجانا تحت إشراف العلماء أئمة المساجد بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع (الأحد والثلاثاء والخميس) من كل أسبوع عقب صلاة الظهر مباشرة، ويستمر البرنامج حتى نهاية العطلة الصيفية.

وتشتمل فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد على تدريس حفظ ومراجعة ما يتيسر من القرآن الكريم بالتجويد حسب قدرات كل طفل وتفسير جزء (عم) من كتاب المنتخب فى تفسير القرآن الكريم والتوعية بموسوعة الدروس الأخلاقية وتعليم بعض الآداب العامة ودروس فى السيرة النبوية.

وسبق واعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء عودة العمل بمكاتب تحفيظ القرآن الكريم بمساجد أوقاف شمال سيناء بدءًا للمحفظين المعينين على درجة مالية.

وقال الشيخ إبراهيم جمعة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، انه تنفيذا لقرار وزارة الأوقاف بعودة عمل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بمساجد أوقاف شمال سيناء، يواصل المحفظون المعينون على درجة مالية بالأوقاف عملهم فى التحفيظ بالمساجد التي يعملون بها ، ومقررا ان يتواصل حتى نهاية العطلة الدراسية الصيفية.

وأوضح الشيخ حسين البنديرى مدير الدعوة بأن العمل بمكاتب التحفيظ بالمساجد المقررة ويقوم قسم شئون المساجد والقرآن الكريم بالمديرية، ومديرى الإدارات الفرعية، ومفتشى المتابعة و الدعوة بمتابعة التنفيذ وتقييم الآداء .

كما اعلنت مديرية اوقاف شمال سيناء تنفيذ فعاليات برنامج التوعية الدينية الصيفي بمراكز الشباب بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة .

يتضمن البرنامج ندوات التوعية الدينية لمديرية أوقاف شمال سيناء بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ، و أقيمت بمركز شباب السلام بالضاحية وقام بأداء المحاضرة الشيخ أيمن جعفر مدير إدارة شرق العريش، تحت عنوان ( أهم القضايا والموضوعات التى تهم الشباب والأسرة السيناوية )، وتأتى هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات التوعية الدينية لمديرية أوقاف شمال سيناء والمزمع عقدها بمراكز الشباب خلال شهر يونيو بإدارات ( العريش،الشيخ زويد، بئر العبد،رمانة، نخل،الحسنة) .



إقبال من الأطفال بشمال سيناء على حفظ القران (1)



إقبال من الأطفال بشمال سيناء على حفظ القران (2)



إقبال من الأطفال بشمال سيناء على حفظ القران (3)



إقبال من الأطفال بشمال سيناء على حفظ القران (4)



إقبال من الأطفال بشمال سيناء على حفظ القران (5)



إقبال من الأطفال بشمال سيناء على حفظ القران (6)



إقبال من الأطفال بشمال سيناء على حفظ القران (7)



إقبال من الأطفال بشمال سيناء على حفظ القران (8)