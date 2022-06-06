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إقامة مشروع عالمى لمسار العائلة المقدسة فى منطقة الفرما شرق بورسعيد

الإثنين، 06 يونيو 2022 09:26 م
إقامة مشروع عالمى لمسار العائلة المقدسة فى منطقة الفرما شرق بورسعيد عرض توضيحي لمشروع مسار العائلة المقدسة
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الاثنين، حول عرض توضيحي للمهندس عادل الجندى، المنسق العام لمشروع مسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار، في صالون الصفوة الثقافي ببورسعيد والمنعقد في أحد فنادق المحافظة، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وفي بداية الفعالية، رحبت لوسي مندور، رئيس مجلس إدارة الصالون، بالحضور وعلى رأسهم المحافظ والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس جامعة بورسعيد الأسبق، ولفيف من القيادات التنفيذية والمهتمين بمشروع مسار العائلة المقدسة.

ومن جانبه أعلن المهندس عادل الجندي، المنسق العام لمشروع مسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار، عن تنفيذ مخطط عالمي بمنطقة الفرما شرق محافظة بورسعيد التي تأتي ضمن المواقع التاريخية لخط سير العائلة المقدسة في مصر.

وأشار "الجندي"، بكلمته خلال مؤتمر "بورسعيد المحور اللوجيستي لأهم نقاط العائلة المقدسة"، إلى أنهم بصدد طرح مشروع منطقة "الفرما" على المستثمرين لتنفيذ مخطط عالمي بها.

وشدد على أن منطقة "الفرما" ببورسعيد لن تنمو إلا بجهود محافظة بورسعيد، لتوفير الإمكانات واللوجستيات ووسائل النقل اللازمة، لنمو وتطوير المنطقة، حيث ينقص للمنطقة طريق من منطقة الأنفاق إلى "الفرما" بطول 15 كيلومتر لتكون جاهزة لاستقبال الزوار.

وأوضح أن مسار العائلة المقدسة محور تنموي عمراني سياحي يمتد بطول 3500 كيلو متر من الشمال الشرقي للبلاد  حتى وسط البلاد ويمر بـ 25 موقع تاريخي، لافتًا أن الهدف القومي منه إطلاق منتجع سياحي روحاني لا يستهدف فقط مسيحي العالم، بل كل المهتمين بالتراث الإنساني لتعظيم الطلب السياحي وإيجاد وسيلة لربط شعوب العالم وجدانيًا بحدث مقدس على أرض مصر، مؤكدا على توافر بنية أساسية جاهزة مطارات ومراسي نيلية وسكك حديدية على مسار العائلة المقدسة.

 

المهندس عادل الجندي خلال العرض
المهندس عادل الجندي خلال العرض

 

جانب آخر من الحضور
جانب آخر من الحضور

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

حضور بالقاعه
حضور بالقاعه

 

حضور في الفعالية
حضور في الفعالية

 

محافظ بورسعيد ولوسي مندور
محافظ بورسعيد ولوسي مندور

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

مسار العائلة المقدسة

العائلة المقدسة

الفرما


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