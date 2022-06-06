إعلام النهضة تنظم المهرجان السنوى لمشروعات تخرج الطلاب

كتب ـ محمد صبحى

شهدت جامعة النهضة، انطلاق المهرجان السنوي لمشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام والعلاقات العامة بمسرح جامعة النهضة ببنى سويف، تحت رعاية الدكتور حسام الملاحي - رئيس جامعة النهضة، وإشراف الدكتورة هبة السمري - عميد كلية الإعلام والعلاقات العامة، وبحضور الدكتور مجدي عبد القادر - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ونخبة من نجوم الفن والإعلام على رأسهم المخرج الكبير حسني صالح، والفنانة ليلي عز العرب.

أعرب الدكتور حسام الملاحي عن سعادته بالمهرجان السنوي لكلية الإعلام، وأبدي ترحيبه الشديد بقامات مصر الفنية والإعلامية، مؤكدا على أن الإعلام رسالة مهمة، وهو ترياق وإكسير الحياة للشعوب، وأنه يتمني أن يعي طلابنا أدوارهم المنوط بهم القيام بها، وأن ينشدوا المثالية دائماً في حياتهم، وأن يكونوا أصحاب رسالات.

من جانبها، قدمت الدكتورة هبة السمري – عميد الكلية التهنئة للطلاب، والتحية والتقدير لضيوف شرف المهرجان والذين هم بمثابة النموذج والقدوة لطلابنا، آملين أن يستفيد الطلاب من خبراتهم، وتقدمت بالشكر لقيادات الجامعة على الدعم الكامل للكلية، وحرصهم على توفير كافة الإمكانات التي تتيح للطلاب مستوي أكاديمي وتدريبي بجودة عالية، كما تقدمت الدكتورة بالشكر لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بالكلية، والجهاز الإداري، علي التعاون المثمر وإخراج هذا المهرجان للنور.

وأكدت أن هذا اليوم يوماً مميزاً ولحظات تدعو للفخر والاعتزاز، ففيه يشهد الجميع ثمرة عمل دؤوب وجهد متواصل على مدار سنوات الدراسة، حتى نري اليوم مشروعات طلابنا بالمستوي الذي يسمح لهم المنافسة محلياً وإقليمياً مع طلاب الإعلام في كافة الجامعات.

وأشارت الدكتورة هبة السمري، أن المهرجان هو احتفال بمرحلة جني ثمار الجهد الذي بذله الطلاب لتخرج أعمالهم بالشكل الذي يأمله الجميع استمراراً لرحلة التميز التي بدأها زملاؤهم في السنوات السابقة، وأن رحلة التعليم لا تنتهي، فلابد من حرص الطلاب دائماً على تنمية قدراتهم والتسلح بالمعرفة والتدريب المستمر.

استضاف المهرجان هذا العام الفنانة الكبيرة ليلي عز العرب، ومساعد الإخراج حسيني كمال، ولأول مرة في قائمة ضيوف المهرجان عمل درامي يمثل رؤية مختلفة لسكان منطقة الأسمرات وإبراز جهود الدولة التي حولت الحلم إلى حقيقة من خلال مسلسل " الحلم " وتكريم نجومه: المخرج الكبير حسني صالح والفنانتين الشابتين ياسمين علي ومريم حليم، حيث أبدي جميع ضيوف المهرجان في كلماتهم علي انبهارهم بمستوي الطلاب في مشروعات التخرج من حيث الجودة، وتنوع الأفكار وأكدوا أن هذه هي بداية المشوار وأن العمل والإصرار علي النجاح هو الأساس في مجال العمل الإعلامي.

وتخلل المهرجان عدداً من الفقرات تضمنت عرض فيلم عن كلية الإعلام والعلاقات العامة، وكذلك عرض مشروعات التخرج التي أنتجها الطلاب في الأقسام الثلاثة، حيث أنتج قسم الإذاعة والتلفزيون مشروعات تمثلت في (خلاص عرفت - الإيكورنيا - صوت ثالث - مسألة وقت - بوفسيا - سر الحكاية) وتمثل إنتاج قسم العلاقات العامة والإعلان مشروعات (شالي اشري - عقدة لسان - نصفين - هنتعلم لبكرة - السر فيك) وتقدم قسم الصحافة بمشروع Meta Futureإلى جانب عرض بعض الفقرات الفنية المقدمة من الطلاب.

وأشاد أعضاء لجنة التحكيم بالمستوى المتميز للمشروعات وقدرتها على طرح حلول للمشكلات التي تتصدي لها، كما أشادوا بالأفكار المطروحة والتي تتواكب وتتسق مع اتجاهات الدولة في تطبيق أفكار التنمية المستدامة في كل المجالات، كما أشادت لجنة التحكيم بدور هيئة التدريس بالكلية في توجيه الطلاب وتقديم كل أشكال الدعم والمعرفة.

وقام الدكتور حسام الملاحي – رئيس الجامعة، والدكتور مجدي عبد القادر – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هبة السمري - عميد الكلية بتكريم ضيوف المهرجان وأعضاء لجنة التحكيم، ومقدم الحفل الإعلامي محمد ترك، بالإضافة إلى تكريم الطلاب المتميزين، واختُتِم المهرجان بالإعلان عن تكريم الطالبة ريم حسام الطالبة المتميزة على مستوي كلية الإعلام.