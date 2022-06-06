إطلاق قوافل طبية بـ6 قرى في المنيا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة ستنظم عدداً من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة خلال الشهر الجاري، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصاً على صحة وسلامة المواطن، وضمن جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية، والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية ستنظم (6) قوافل طبية بقرى المحافظة فى الفترة من 6 وحتى 28 " يونيو" الجارى ، بواقع يومين متتاليين بكل قرية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان .

وأضاف وكيل الوزارة، ان القوافل العلاجية تستهدف توقيع الكشف الطبى بقري (زاوية الجدامى بمركز مغاغة - الشيخ حسن بمركز مطاى - الحاج قنديل بمركز ديرمواس - قريتى هور وبنى روح بمركز ملوى- وقرية طوخ الخيل بمركز المنيا)، وذلك من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.