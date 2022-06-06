إطلاق أول شعلة غاز طبيعى فى 4 قرى بسوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة

كتبت -مروة الغول

أطلقت شركة مودرن جاس التابعة لقطاع البترول، أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية بقرى الغريزات والوقدة والبطاخ بمركز ومدينة المراغة وقرية القاوية بمركز طما فى سوهاج.

وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري.

وتم تنفيذ شبكة الضغط البينى لقرى مركز المراغة بطول 12001 متر، ضغط تشغيل 7 بار، كما تم تركيب عدد 2 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب / ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال 52423 مترا شاملة فرعات المنازل.

وتم تنفيذ شبكة الضغط البينى لقرية القاوية بمركز طما بطول 6233 متر ضغط تشغيل 7 بار كما تم تركيب منظم تخفيض الضغط سعة 1000 متر مكعب / ساعة وتنفيذ شبكة الضغط منخفض بضغط تشغيل 100ملم بار بطول 3139 مترا شاملة فرعات المنازل.

ناشدت شركة مودرن جاس المواطنين فى قرى الغريزات والوقدة والبطاخ والقاوية سرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية فى أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والاجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

وتجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التى أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيها شهرياً لمدة 6 سنوات بدون فوائد فى المدن والمناطق الجديدة التى يصلها الغاز لأول مرة.

من المخطط توصيل الغاز الطبيعى إلى 5100 وحدة سكنية بالقرية، وبذلك يصبح قد تم تشغيل الغاز الطبيعى لعدد 16 قرية بمحافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (المرحلة الأولى) وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، حيث يجرى العمل فى أكثر من قطاع مرة واحدة.