إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة نقل بميكروباص في مدينة الشيخ زايد

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 7 أشخاص، إثر اصطدام سيارة نقل محملة بالعمال بميكروباص أمام بوابة النادي الأهلى بمدينة الشيخ زايد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بجوار سور فرع النادى الأهلى بالشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين اصطدام سيارة ربع نقل تحمل عمال بسيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن اصابة 7 عمال، وتم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين فى الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.