اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بسوهاج

الإثنين، 06 يونيو 2022 09:16 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بسوهاج حادث - صورة ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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شهد الطريق الزراعى سوهاج قنا، ناحية قرية المساعيد دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، تصادما بين سيارتين ميكروباص، نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع مصادمة بين سيارتين على الطريق الزراعى ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، بوقوع مصادبين بين سيارتين على الطريق الزراعى إتجاه قنا وإصابة نورهان . ج .19 سنه بإشتباه كسر بالساق اليمنى وصابرين .ح . ع  19سنه بسحجات وكدمات بالظهر والبطن وعبد الرحمن . ا . ا  30 سنه بكسر مضاعف بالساق اليسرى وإيمان . م . ع  19 سنه بإشتباه ما بعد الارتجاج وحمام . ج . ج  38 سنه بجرح قطعى بالجبهة ومينا . ر. خ  34سنه بجرح قطعى بفروة الرأ تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى ومصابين لمستشفى جرجا العام لتلقى العلاج.

تم الدفع بقوات غدارة المرور لمكان الحادث وتم رفع أثار الحادث وتم إعادة حركة السير على الطريق وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

 


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