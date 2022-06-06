إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على الدائرى الإقليمى

كتب ـ عبد الرحمن سيد

أصيب 6 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلي الدائرى الإقليمى بالقرب من كارتة حلوان، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدي إلي ظهور كثافات مرورية اتجاه مناطق القاهرة، وانتقل رجال المرور الي المكان لتسيير حركة السيارات، وتم رفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بالدائرى الإقليمى، وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلي المكان، وتبين إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلي المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، فيما انتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث.