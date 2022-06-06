إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق طنطا المحلة

الغربية - مصطفى عادل

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب ميكروباص على طريق طنطا المحلة، في منزل كوبري محلة روح في اتجاه المحلة، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بانقلاب ميكروباص على طريق طنطا المحلة في منزل كوبري محلة روح، وانتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل 5 مصابين للمستشفى لإسعافهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.