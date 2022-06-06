إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة أجرة بعامود إنارة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب 5 أشخاص فى حادث إصطدام سيارة أجرة على طريق كفر داود - السادات بعامود إنارة، تم نقلهم إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد من وقوع حادث تصادم، بالانتقال الفورى والفحص تبين إصابة 5 أشخاص فى حادث إصطدام سيارة أجرة على طريق كفر داود - السادات بعامود إنارة، تم نقلهم إلى مستشفى السادات،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.