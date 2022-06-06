اليوم السابع
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إصابة 2 فى حادث مرورى أمام ديوان عام محافظة الغربية

الإثنين، 06 يونيو 2022 09:45 ص
إصابة 2 فى حادث مرورى أمام ديوان عام محافظة الغربية حادث - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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اصيب 2 باصابات متفرقة في حادث مروري بشارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا أمام ديوان عام محافظة الغربية، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري بشارع البحر الرئيسي أمام ديوان عام المحافظة.

انتقلت قوة أمنية وشرطة المرور لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة بدراجة نارية، نتج عنه إصابة 2 بإصابات متفرقة تم استدعاء سيارة اسعاف، ونقل المصابين للمستشفي ورفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.




 


مدير امن الغربية

طنطا

ديوان عام محافظة الغربية

حادث


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