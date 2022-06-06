إصابة 11 شخصا إثر حادث انقلاب ميكروباص فى الصف بالجيزة

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

أصيب 11 شخصا إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى بنطاق مركز الصف فى محافظة الجيزة، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية اتجاه مناطق الجيزة، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم رفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوى فى الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 11 شخصا ونقلوا جميعهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، فيما انتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث.