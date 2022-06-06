اليوم السابع
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إصابة طفلة بهبوط حاد إثر تناولها حبة الغلة السامة بالشرقية

الإثنين، 06 يونيو 2022 10:25 ص
إصابة طفلة بهبوط حاد إثر تناولها حبة الغلة السامة بالشرقية حبة الغلة السامة- صورة ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أصيبت طفلة فى الرابعة عشر من العمر بمحافظة الشرقية، بهبوط حاد بالدورتين الدموية والتنفسية، وقيء وإعياء، إثر تناولها حبة الغلة السامة المخصصة لحفظ الغلال، وتم وضعها تحت الملاحظة بمستشفى الزقازيق العام.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الزقازيق العام، بوصول “م و م" 14 عاما مقيمة دائرة مركز منيا القمح، مصابة بهبوط حاد بالدورتين الدموية والتنفسية وقيء وإعياء، وتم وضعها تحت الملاحظة.

وتبين من خلال توقيع الكشف الطبى عليها، حدوث إصابتها إثر تناولها مبيد حشرى سام،  حبة الغلة" وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.

 

 

 


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