إصابة شخص إثر حريق منزل فى الطالبية

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب شخص بحروق إثر اندلاع حريق داخل منزله بمنطقة الطابية وتم نقل المصاب الى المستشفى ، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الاهالى بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة الطالبية وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء و تم محاصرة الحريق و منع امتداده الى المجاورات و تمت عملية الإخماد.

وكشفت المعاينة الأولية للحريق، إصابة شخص بحروق نتيجة للحريق الذى اندلع داخل المنزل بسبب ماس كهربى داخل توصيلات العقار ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة وتم انتداب المعمل الجنائى لكشف التفاصيل الكاملة للحريق وتقدير الخسائر الناجمة عنه.