اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة امرأة فى إطلاق نار داخل مستشفى بولاية نورث كارولاينا الأمريكية

الإثنين، 06 يونيو 2022 08:57 ص
إصابة امرأة فى إطلاق نار داخل مستشفى بولاية نورث كارولاينا الأمريكية الشرظة الأمريكية ـ أرشيفية
وكالات الأنباء

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أصيبت امرأة فى إطلاق نار، ليل الأحد الاثنين، داخل مستشفى فى مقاطعة واين بولاية نورث كارولاينا فى أمريكا، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قال المتحدث باسم المقاطعة إنه تم إغلاق المستشفى فى الثامنة مساءً بعد حادث إطلاق نار، وفر المشتبه به من موقع الحادث.

ويقول ضباط إنفاذ القانون إنهم يعملون على القبض على المشتبه به، وأن هويته معروفة.

ويأتي إطلاق النار في نهاية أسبوع دموي في جميع أنحاء أمريكا، مع وفيات مرتبطة بإطلاق النار في فيلادلفيا وتشاتانوغا وتينيسي وغراند رابيدز بولاية ميشيغان، وفي أعقاب وفيات جماعية في أوفالدي بولاية تكساس وبوفالو في نيويورك.

 

 


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