إسكندرية تتجمل لصيف 2022.. تجديد 11 بوابة شاطئ لنزول كبار السن

الإسكندرية - فريق المحافظات

شهدت محافظة الإسكندرية استعدادات مكثفة على الشواطئ لاستقبال الزائرين والوافدين لقضاء إجازات الصيف والتى بدأت عقب انتهاء امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية.

حيث وجه اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مفتشى الإدارة بتنظيم الصفوف الأولى بالشماسى والتأكد من قربها لمياه البحر لضمان عدم وجود فرصة لإضافة كراسى و شماسى أمام الصفوف الأولى.

وأعلنت السياحة والمصايف عن تجديد البوابات الخاصة بـ شواطئ القطاع الشرقى حيث تم تجديد 7 بوابات بشاطئ ادوارد الخراط 4 بوابات بشاطئ سيدى بشر المميز وبوابات شاطئ طاحونة المندرة و شاطئ الاسكندر الخدمة و شاطئ رأس التين المميز ومطابقتها بالتصميم الجديد الخاص بمشروع الهوية البصرية تظهر بالنهاية بوابات شواطئ الإسكندرية موحدة التصميم واللون الموحد.

وحول استعدادات الشواطئ لاستقبال المصطافين قامت السياحة والمصايف بمتابعة أعمال تسوية وغربلة الرمال بشاطئ الزهور بالعجمى و شاطئ باب البحر وسيد درويش المجانى بحى الجمرك متابعة نظافة مياه البحر من المخلفات والعوالق بجميع الشواطئ باستخدام الشباك وتواجد المنقذين والمسعفين والتأكد من صيانة غرف الإسعاف ومواد وادوات الاسعافات الاولية بالشواطئ عدم نزول البدالات بدون اللايف جاكيت و التأكيد على سعر التأجير (80 جنيها للساعة).

ونفذت السياحة والمصايف صيانة عدد 60 شمسية بشاطئ ميامى العام ونظرا لتكرار الشكاوى من عدم استيعاب وحدات دورات مياه شاطئ إيناس حقى والبدء فى تشطيب الوحدات الجديدة بتنفيذ أعمال السباكة و تغيير السيراميك و الارضيات و الدهان الخارجى باللون المعتمد وفقا لمشروع الهوية البصرية تمهيدا للتشغيل خلال أيام قليلة ورفع كفاءة دورات المياه بشاطئ الهانوفيل العام وبدء تنفيذ رامب لنزول كبار السن على درجات بوابة شاطئ السرايا العام من غدا.