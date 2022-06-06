إسبانيا تلغى المتطلبات المتعلقة بكورونا للأشخاص الوافدين من الاتحاد الأوروبى

ألغت إسبانيا جميع القيود والمتطلبات المتعلقة بـ"كوفيد-19" لأي شخص يصل إلى البلاد من الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن.
وأوضحت وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، ماريا رييس ماروتو - حسبما ذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم السبت إن المصطافين من المملكة المتحدة لا يزالوا في حاجة إلى إبراز نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا من أجل دخول البلاد.
كما أن الأطفال دون سن الـ 12 عاما ليسوا في حاجة إلى إظهار دليل على حصولهم على التطعيم المضاد للفيروس أوخضوعهم لأي اختبارات، وتطبق تلك القاعدة في جميع أنحاء إسبانيا، بما في ذلك جزر الكناري في المحيط الأطلسي وجزر البليار شرق البلاد.
كما لفتت القناة الإخبارية الأوروبية إلى أنه على عكس عدد من الدول الأوروبية الأخرى، فإن إسبانيا لم تلغ قيود السفر بالكامل.
إسبانيا تلغى المتطلبات المتعلقة بكورونا للأشخاص الوافدين من الاتحاد الأوروبىالإثنين، 06 يونيو 2022 08:24 م
الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
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ألغت إسبانيا جميع القيود والمتطلبات المتعلقة بـ"كوفيد-19" لأي شخص يصل إلى البلاد من الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن.
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