إزالة عقارات متعارضة مع مسار محور 26 يوليو الجديد وتوسعات الطريق الأبيض بكرداسة

كتب: سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة العقارات المتعارضة مع مسار المشروعات المشار إليها، حيث قامت المحافظة من خلال مركز كرداسة بإزالة العقارات المتعارضة، وذلك بعد تعويض قاطنيها لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة وجاري استكمال الأعمال.

يأتى ذلك فى إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ اعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد وتوسعات الطريق الأبيض بمحافظة الجيزة، لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة وما سيحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات