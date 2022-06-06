إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فى المنيا

المنيا – فريق المحافظات

تواصل الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدى بكل حسم للمخالفين، من خلال تنفيذ الإزالات الفورية وتحرير محاضر .

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة.

من جانبها ، نفذت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، أعمال إزالة تعدي بالبناء المخالف في المهد لحالة خارج الحيز العمراني بعزبة العرب التابعة لـ "قرية اتليدم" ، كما تم إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بـ"قرية أبو قرقاص البلد" عبارة عن أسلاك وسور بالبلوك الحجري وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة للبناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وفى مركز سمالوط ، أزالت الوحدة المحلية حالة فى المهد بأرض زراعيه بـ "قرية ابوسيدهم" ، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محضر بالواقعة

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار حالتي تعدي، عبارة عن دور ارضي بدون سقف بقرية طمبو بالقيس وحالة أخرى بحوض الخور بعزبة التوت التابعة لقرية الحسينية

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية نزلة تونا الجبل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.



حملة لإزالة التعديات بالمنيا (1)



حملة لإزالة التعديات بالمنيا (2)



حملة لإزالة التعديات بالمنيا (3)



حملة لإزالة التعديات بالمنيا (4)



حملة لإزالة التعديات بالمنيا (5)