اليوم السابع
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إخماد حريق شقة سكنية بمنطقة الخليفة دون إصابات

الإثنين، 06 يونيو 2022 12:04 ص
إخماد حريق شقة سكنية بمنطقة الخليفة دون إصابات حريق- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال الحماية المدنية ، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة الأمام الشافعي بداىرة قسم الخليفة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات بعدما التهمت النيران مجموعة من الكتب والمستلزمات بسبب ماس كهربي. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الخليفة ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.
 
 
 

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