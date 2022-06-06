إحالة أوراق 3 متهمين للمفتى قتلوا شخصا فى تجدد خصومة ثأرية بساقلته سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال، وهانى صبحى، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين، إحالة أوراق 3 متهمين لفضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي بشأنهم لاتهامهم بقتل شخص، بسبب خصومة ثأرية، وحددت جلسة 4 أغسطس القادم للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضى، بدائرة مركز ساقلته، عندما وجهت النيابة لكل من م . م ، و م . ع ، و م . ع، تهمة قتل المجنى عليه أ . م عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من أسلحة كانت بحوزتهم، حال استقلال المجنى عليه سيارته، وأحدثوا إصابته التى أودت بحياته، وتلفيات بالسيارة، بسبب خصومة ثارية بين عائلتى المتهمين والمجنى عليه، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج سبق وقضت بإحالة أوراق "جورج.س" 26 سنة عامل، إلى فضيلة المفتى وحددت جلسة اليوم الثانى من دور شهر أغسطس للنطق بالحكم.

وكان قام المتهم فى 6/6/2021 بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بقتل والده عمدا مع سبق الإصرار والترصد وقتل أمال. ر. ن ومارينا. س. ى والطفل أباكير. م. س و الطفلة إنجى. م. س وعزيزه. ر. ن. ف مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم وأعد لهذا الغرض ساطورا أستخدمه فى ارتكاب الواقعة.