إحالة أوراق المتهمة بقتل الطفلة هدى في المنوفية إلى المفتى

فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، بإحالة أوراق المتهمة "سماح أبوضلع"، لمفتي الديار المصرية في قضية الطفلة "هدى" والتي تم قتلها ودفنها في جوال بمنزل أسرتها بسبب خلافات بينهم.

فيما قوبل الحكم بحالة من الفرحة الشديدة بين أسرة الطفلة "هدى" بعد صدور حكم الإعدام على المتهمة، وأكد والد الطفلة أن القرار ساهم في إطفاء نار قلوبهم.

تعود تفاصيل الواقعة، إلي تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالعثور علي جثة الطفلة "هدي" بعد تغيبها لمدة يوم، حيث عثر علي الجثة داخل جوال في منزل أسرة المتهمة، وجري ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .