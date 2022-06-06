أوقاف الأقصر تستعد لافتتاح مسجد الأنصار بمدينة طيبة الجديدة.. الجمعة

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، لافتتاح مسجد الأنصار بمدينة طيبة الجديدة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تشرف مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، يوم الجمعة القادم الموافق 2022/6/10، بافتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها، وهو مسجد الأنصار بمدينة طيبة الجديدة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه بالنسبة للقطاع الهندسى ونسب التنفيذ بالعمليات الجارية، فقد تم العمل فى صيانة وترميم مسجد الرحمن بقرية الحبيل بمركز ومدينة البياضية بنسبة إنجاز بلغت 12 %ومازال العمل فيه جاريًا، ومسجد أبو سلام بأرمنت الحيط بمركز ومدينة أرمنت بنسبة إنجاز بلغت 30% ومازال العمل فيه جاريًا، ومسجد السلام بقرية الروافعة بمركز ومدينة البياضية بنسبة إنجاز بلغت 87% وما زال العمل فيه جارياً.

كما يجرى العمل فى مسجد الإيمان بالغريرة بقرية اصفون بمركز ومدينة إسنا بنسبة إنجاز بلغت 72% ومازال العمل فيه جاريًا، وصيانة وترميم مسجد العتيق بمنشاة العمارى بمدينة الأقصر بنسبة إنجاز بلغت 60% وما زال العمل فيه جاريًا، وصيانة وترميم مسجد جمال عبدالناصر بالعديسات بالطود بنسبة إنجاز بلغت 45% ومازال العمل فيه جاريًا، وصيانة وترميم مسجد الرحمة بنجع القطر بالبعيرات بالقرنة بنسبة إنجاز بلغت 60% ومازال العمل فيه جاريًا، وصيانة وترميم مسجد النقشبندى بالحميدات شرق بإسنا بنسبة إنجاز بلغت50% ومازال العمل فيه جاريًا، وصيانة وترميم مسجد عمر بن الخطاب بالكرنك بمدينة الأقصر بنسبة إنجاز بلغت 50 % ومازال العمل فيه جاريًا، ومسجد السلام بنجع أبو قليعى بحاجر ارمنت بمركز ومدينة أرمنت بنسبة إنجاز بلغت 60%ومازال العمل فيه جاريًا، وصيانة وترميم مسجد الرحمن بنجع الخطباء بمدينة الأقصر بنسبة إنجاز بلغت 87%ومازال العمل فيه جاريًا، ومسجد الشيخ موسى بالزينية بحرى بمركز ومدينة الزينية بنسبة إنجاز بلغت 30%ومازال العمل فيه جاريًا.